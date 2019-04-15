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Samsung може випустити Galaxy Note 10 Pro
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Компанія Samsung планує випуск Galaxy Note 10 Pro. Про це розповів блогер Ice Universe. Журналісти Phonearena також опублікували рендерні зображення нового смартфона.
Samsung випустить дві нові версії смартфонів лінійки Galaxy Note. Крім стандартного Galaxy Note 10, компанія також представить і версію Pro з покращеними технічними характеристиками.
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Однак, як відзначають журналісти Phonearena, Samsung може піти й іншим шляхом, випустивши відразу три моделі Note: Note 10e зі зменшеним екраном (6,2 дюйма), класичний Note 10 (6,4 дюйма) і Note 10 Pro зі збільшеним дисплеєм ( 6,7 дюйма).
Видання зазначає, що Galaxy Note 10 Pro, можливо, буде підтримувати стільникову мережу 5G. Його оперативна пам'ять складе 12 гігабайтів, а от Note 10 і Note 10e отримають 10 і 8 гігабайтів відповідно. Що стосується вбудованої пам'яті, то її об'єм може досягати 512 гігабайтів.
Журналісти Phonearena впевнені, що новий пристрій отримає щонайменше чотири об'єктиви для основної камери, а також буде оснащений підтримкою фірмового стилуса від Samsung.
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