Samsung Galaxy A60: потужний процесор, великий екран, а також круті камери

В оновленій лінійці смартфонів Samsung Galaxy A чергове поповнення. В Індії відбулася офіційна прем'єра моделі Galaxy A60. Новинка поки відсутня на офіційному сайті компанії, але індійський інсайдер Судханшу Амбхоре, який повідомив про прем'єру, ділиться всіма характеристиками новинки.

Samsung Galaxy A60 – це остання з основних моделей оновленої лінійки Galaxy A. Під основними у цьому випадку маються на увазі моделі з числами в назві, кратними 10 (A10, A20, A30 і т.д.), і без додаткових букв (Galaxy A20e і Galaxy A2 Core).

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Новий Galaxy A60 стоїть на сходинку вище моделі Galaxy A50. Характеристики смартфона в цілому збіглися з тими, що були опубліковані в базі даних TENAA. Єдина неточність – роздільна здатність головного модуля потрійної основної камери становить 32 Мп, а не 16 Мп, як вказувала документація TENAA. В іншому немає ніяких розбіжностей.

Апарат Galaxy A60 працює на базі потужного процесора Qualcomm Snapdragon 675. Оперативної пам'яті встановлено 6 ГБ, а флеш-пам'яті – 128 ГБ.

Galaxy A60 оснащується дисплеєм типу Infinity-O з отвором під фронтальну камеру, як у флагманських моделей Galaxy S10 і Galaxy A8s. Власне, цим новинка відрізняється від інших представників нового сімейства Galaxy A. Виріз розташований зліва, а роздільна здатність розташованої в ньому фронтальної камери становить 32 Мп. Екран, що характеризується діагоналлю 6,3 дюйма і роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, займає 91,8% площі лицьової панелі.

Ще одна особливість Samsung Galaxy A60 – відсутність звичного розмовного динаміка. У ролі динаміка тут виступає екран, за відповідну функціональність відповідає фірмова технологія Screen Sound, яка передає звук за допомогою вібрацій. На ринку вже є кілька смартфонів, які мають подібні рішення (флагмани Huawei P30 і LG G8).

Основна камера, як зазначалося вище, потрійна. Компанію основному 32-мегапіксельному складають 8-мегапіксельний надширококутний і 5-мегапіксельний модуль ToF, який дозволяє точно визначати відстань до предметів.

За автономну роботу відповідає акумулятор на 3500 мАг. Сканер відбитків пальців розміщений у звичному місці на задній панелі. Також повідомляється про наявність модуля NFC.

В Індії Samsung Galaxy A60 оцінили в еквівалент $ 298.

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