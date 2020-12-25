Галь Гадот відреагувала на критику через роль Клеопатри

У середині жовтня студія Paramount оголосила, що зніме фільм про Клеопатру з Галь Гадот у головній ролі. Багатьох такий вибір обурив, але актриса на слова незадоволених глядачів реагувати не поспішала. Тільки зараз Гадот виступила із заявою щодо своєї нової роботи.

Користувачі були впевнені, що образ цариці Єгипту повинна втілити на екрані темношкіра або арабська актриса. Лише дехто згадав про те, що Клеопатра насправді була грекинею. До цього ж аргументу звернулася Галь Гадот.

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"Якщо ви хочете, щоб все відповідало фактам, то Клеопатра була з Македонії. Ми шукали актрису македонського походження, яка б підійшла на роль Клеопатри. Її не було, а я дуже хотіла зіграти Клеопатру", – зазначила Гадот.

Гадот додала, що у неї є багато друзів по всьому світу, які зараховують себе до різних конфесій. Люди всюди залишаються людьми, впевнена актриса, тому знімати фільм про Клеопатру може хто завгодно.

"Я хочу прославити спадщину Клеопатри та вшанувати цю дивовижну історичну особистість, якою так захоплююся", – наголосила актриса.

Стрічка про Клеопатру з Галь Гадот вийде нескоро, а ось сиквел "Диво-жінки" в Україні вже можна подивитися на великих екранах.

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