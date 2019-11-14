Гайтана виконала Гімн перед матчем Україна – Естонія: потужне відео

Відома українська співачка Гайтана заряджає на перемогу збірну України на початку товариського матчу з Естонією. Це варто побачити та почути!

Популярна українська виконавиця Гайтана Есамі хоч і зробила перерву у своїй творчості, однак вирішила підтримати українську збірну перед матчем з Естонією.

До теми: УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ дивитись онлайн трансляцію товариського матчу

Тому співачка конголезького походження неймовірно виконала гімн України перед грою. Вибір зірки став доволі очевидним після скандалу з футбольними фанатами на матчі Шахтар – Динамо. До того ж, Гайтана часто виступає на концертах до перемоги "гірників" і навіть має кліп "Шахтер – чемпион".

"Сьогодні переповнена Славутич-Арена заспіває гімн разом з українською співачкою Гайтаною. Артисткою, яку люблять по всій Україні, яка захищала честь нашої країни на Євробаченні і яка долучилася до ініціативи УЄФА #NoToRacism. Адже ця проблема зараз гостро стоїть як у світовому, так і у вітчизняному футболі", – поділився глава УАФ Андрій Павелко. Тому саме час оцінити атмосферне виконання гімну від Гайтани!

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