Не мавпи, а сови: фани Динамо зробили заяву щодо расизму на матчі з Шахтарем

Матч між донецьким Шахтарем і київським Динамо закінчився расистським скандалом. Фанатське угруповання WBC Dynamo на своїй сторінці в Facebook зробила офіційну заяву з приводу скандалу.

За їх словами, фан-сектор імітував звуки сови, а не мавпи. Як йдеться у повідомленні, ультрас київського клубу провели акцію на підтримку вимираючого виду сов.

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"Ми, фанати Динамо Київ, звертаємося до фанатської спільноти України та всіх небайдужих з проханням підтримати нашу боротьбу за збереження рідкісного виду північних плямистих сов. Наразі у світі залишилося всього 18 птахів цього виду і ми докладемо всі зусилля, щоб північні плямисті сови не зникли з лиця нашої планети..."



"На жаль, на матчі в Харкові стюарди не дозволили нам пронести банер на підтримку сов, тому не всі змогли правильно трактувати нашу першу акцію. Але ми не будемо опускати руки і продовжимо робити все можливе для залучення уваги суспільства до цієї проблеми! Боротьба триває!", – йдеться в заяві.

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