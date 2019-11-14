УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ ▶ дивитись онлайн трансляцію товариського матчу

Збірна України приймає Естонію у рамках товариського поєдинку. До вашої уваги онлайн трансляція, де можна дивитися матч і вболівати за "синьо-жовтих"!

У четвер, 14 листопада, України зіграє проти збірної Естонії. Вперше в історії національна команда проведе поєдинок у місті Запорожжі. Сподіваємось, обраний стадіон стане фартовим для підопічних Андрія Шевченка, адже вони вважаються абсолютними фаворитами гри.

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Дізнайтесь, де дивитись матч, аби підтримувати Україну!

АНОНС МАТЧУ УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ

Дата: 14.11.2019

14.11.2019 Коли: 19:00

19:00 Місце проведення: "Славутич-Арена", Запоріжжя

"Славутич-Арена", Запоріжжя Головний арбітр: Хуан Мунуера (Іспанія)

Хуан Мунуера (Іспанія) На якому каналі трансляція : Футбол 1

: Футбол 1 Де дивитись онлайн: на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org

на сайті OLL.tv, livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,19 – 7,3 – 17,5

Підопічні Шевченка достроково виграли свою гру відбору на Євро 2020, тож якщо спершу товариський матч з Естонією розглядався як репетиція перед заключним поєдинком проти Сербії, то тепер гра 14 листопада буде плацдармом для резерву нашої національної команди.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН МАТЧ УКРАЇНА VS ЕСТОНІЯ

Андрій Шевченко

Зрештою, у тренерського штабу немає вибору, адже хавбек "Ман Сіті" Олександр Зінченко, захисник "Динамо" Микита Бурда", нападник "Шахтаря" Жуніор Мораєс та ще один "гірник" Марлос – травмовані, а півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко дискваліфікований за вилучення проти Португалії. Під великим питанням участь у матчі Євгена Коноплянки та Віталія Миколенка, які мають проблеми зі здоров'ям, а також Руслана Маліновського, який днями став татом.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ УКРАЇНА VS ЕСТОНІЯ

Прикметно, що Естонія – один із найзручніших суперників "синьо-жовтих". Усі чотири протистояння команд завершувалися перемогами України, при цьому наша збірна не пропустила жодного м'яча від естонців.

До речі, трансляцію матчу між збірними Естонії та України покажуть на загальнонаціональному каналі "Україна" у ніч з 14 на 15 листопада. Початок – о 00:00.

Стартові склади команд на товариський матч

Україна: Лунін – Болбат, Пластун, Матвієнко, Соболь – Шахов, Сидорчук, Коваленко – Ярмоленко (капітан), Бєсєдін, Циганков

Лунін – Болбат, Пластун, Матвієнко, Соболь – Шахов, Сидорчук, Коваленко – Ярмоленко (капітан), Бєсєдін, Циганков Естонія: Ігонен – Камс (капітан), Баранов, Кууск, Пікк – Кяйт – Лійвак, Айнсалу, Крейда, Пурі – Анієр

А як, на вашу думку, завершиться матч? Пишіть в коментарях!

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