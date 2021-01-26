Футбольний карикатурист показав провокативний малюнок про Мессі та Роналду

Карикатурист Омар Момані представив роботу, де відреагував на невдачу лідера Барселони Ліонеля Мессі і успіх зірки Ювентуса Кріштіану Роналду в їх недавніх матчах.

Художник зобразив видалення аргентинця в програному його командою фіналі Суперкубка Іспанії, а також гол і завоювання португальцем Суперкубка Італії в поєдинку проти Наполі.

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"Казка про два Суперкубки", – підписав карикатуру Момані.

У фіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетика Барселона програла 2:3, а Мессі отримав перше вилучення в клубній кар'єрі. Роналду став автором переможного м'яча Ювентуса в поєдинку за Суперкубок Італії проти Наполі, який завершився з рахунком 2:0.

Нагадаємо, днями футбольна асоціація Чехії оскаржила твердження, що португальський форвард Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії. Заява опублікована в Twitter-акаунті асоціації.

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