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Футбольний карикатурист показав провокативний малюнок про Мессі та Роналду

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Мессі і Роналду - фото 1
Мессі і Роналду / gettyimages

Карикатурист Омар Момані представив роботу, де відреагував на невдачу лідера Барселони Ліонеля Мессі і успіх зірки Ювентуса Кріштіану Роналду в їх недавніх матчах.

Художник зобразив видалення аргентинця в програному його командою фіналі Суперкубка Іспанії, а також гол і завоювання португальцем Суперкубка Італії в поєдинку проти Наполі.

І ще: Кохана Роналду показала звабливе фото в номері готелю в Дубаї

"Казка про два Суперкубки", – підписав карикатуру Момані.

У фіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетика Барселона програла 2:3, а Мессі отримав перше вилучення в клубній кар'єрі. Роналду став автором переможного м'яча Ювентуса в поєдинку за Суперкубок Італії проти Наполі, який завершився з рахунком 2:0.

Нагадаємо, днями футбольна асоціація Чехії оскаржила твердження, що португальський форвард Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром в історії. Заява опублікована в Twitter-акаунті асоціації.

Це цікаво: Кріштіану Роналду став рекордсменом за кількістю голів в офіційних матчах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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