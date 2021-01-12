Кохана Роналду показала звабливе фото в номері готелю в Дубаї

Модель і світська левиця Джорджина Родрігес підтримала свого коханого Кріштіану Роналду на врученні нагород Globe Soccer Awards.

Церемонія проходила в ОАЕ, Кріштіану Роналду був визнаний найкращим футболістом XXI століття.

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На публіці кохана спортсмена з'явилася тоді в розкішному довгому червоному платті на бретельках і з високим розрізом до стегна.

А у своєму блозі в Instagram дівчина опублікувала фото з готелю. Відображена Джорджина сидячи в кріслі, на ній наряд від Christian Dior, бандана і капці. Модель не дивиться в кадр і виглядає серйозною. Фотографувала Джорджину, схоже, її сестра Івана. У геолокації зірка зазначила місто Дубай.

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