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Футболістам заборонять плювати на поле під час матчів
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Карантин і коронавірус уже вплинули на футбол та й узагалі на спорт. Утім, по завершенню пандемії на футболістів очікують низка змін і правил, яких вони змушені будуть дотримуватися.
Голова медичного комітету ФІФА Мішель Д'Хуг розповів про можливе покарання футболістів за плювання під час футбольних матчів.
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Він зазначив, що плювання у футболі – практика звична, щоправда, не вельми гігієнічна. Втім, коли цей вид спорту знову стане доступним, потрібно буде уникати цих дій.
Він не виключає, що суддям доведеться давати гравцям, які порушили правило, жовті картки. Причина такої заборони-рекомендації проста: плювання – відмінний спосіб поширення вірусу. Відтак, футболісти повинні бути обережними.
"Футболістам також доведеться розробити нові види святкування забитих голів, щоб не торкатися один до одного. Рукостискання перед матчем і обмін майками після гри також сприяють поширенню коронавірусу", – розповів Д'Хуг.
Наразі національні чемпіонати більшості країн припинені через пандемію коронавірусу. Офіційно оголошено про дострокове завершення чемпіонатів Аргентини та Нідерландів.
Раніше у Німеччині футболістам запропонували відмовитися від сексу, і ось чому. З відновленням спортивних заходів в умовах пандемії коронавірусу не все так просто. І у німецькій Бундеслізі склали спеціальні правила поведінки, в яких згадується про особисте життя футболістів. Керівництво німецького футболу включило у свої вимоги деякі побажання. Так, футболістам запропонували відмовитися від сексу і поцілунків зі своєю другою половинкою заради безпеки одноклубників і членів тренерського штабу.
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