Новий челендж серед футболістів: Коноплянка зробив це 1000 разів

Гравець футбольного клубу "Шахтар" і Збірної України Євген Коноплянка підтримав новий челендж для спортсменів, запущений на карантині. Дивіться відео!

Для цього футболіст набив м'яч ногою тисячу разів, але додав одну деталь: тепер цей челендж треба робити на час.

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Відповідне відео було опублікованим на офіційній сторінці Коноплянки в соціальній мережі Instagram. Челендж Коноплянці відправили його колеги-ветерани футболу Руслан Ротань і Сергій Кравченко. "Ну не даєте спокійненько посидіти в карантин на дивані і дивитися мелодраму, пустити сльозу. Доведеться знову попотіти", – пожартував щодо цього Коноплянка.

Цікаво, що спортсмен вирішив ускладнити завдання, тому додав вимогу спритності. Самому Коноплянці вдалося набити м'яча 1000 разів за 7 хвилин 57 секунд: тепер ті, хто приймуть челендж, мають перевершити цей результат.

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