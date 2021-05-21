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Роналду показав, як спить з Кубком Італії: фотофакт

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Роналду - фото 1
Роналду / gettyimages

Португальський футболіст Ювентуса Кріштіану Роналду опублікував фото, на якому він заснув у обіймах з Кубком Італії.

Кріштіану Роналду емоційно відзначив завоювання Кубка Італії. У фіналі "Стара синьйора" обіграла "Аталанту" (2:1) з Русланом Малиновським у складі.

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Після матчу туринці влаштували гучне святкування у роздягальні. З медалями на шиях вони голосно співали "Чемпіони, чемпіони" та стрибали, оточивши виграний трофей. Після святкування Роналду заснув з виграним трофеєм дорогою додому. Відповідним фото поділився сам 36-річний нападник в інстаграмі. У кадрі Кріштіану притулився до віконної рами, закривши очі і тримаючи в руках Кубок Італії.

Нагадаємо, португальський форвард провів на полі всі 90 хвилин ігрового часу, однак результативними діями не відзначився. Схоже, що виборений кубок португалець вирішив забрати з собою.

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