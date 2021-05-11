Футболіст забив гол з такою силою, що м'яч погнув ворота суперників: відео

Нападник М'єльбю Якоб Бергстрем відзначився незвичайним переможним голом у ворота Естерсунда. Курйозний випадок стався у матчі п'ятого туру чемпіонату Швеції.

Так, як видно з відео, на 37-й хвилині поєдинку 26-річний гравець відреагував на подачу з флангу, ударивши головою м'яч під поперечину. Усе б нічого, але переправивши м'яч у сітку, він за інерцією на великій швидкості влетів у праву штангу. І зіткнення вийшло настільки сильним, що ворота, які захищав голкіпер Естерсунда, погнулися.

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Цей гол став єдиним у матчі і приніс М'єльбю другу перемогу в сезоні.

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