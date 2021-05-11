На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Футболіст забив гол з такою силою, що м'яч погнув ворота суперників: відео
-
- 26
Нападник М'єльбю Якоб Бергстрем відзначився незвичайним переможним голом у ворота Естерсунда. Курйозний випадок стався у матчі п'ятого туру чемпіонату Швеції.
Так, як видно з відео, на 37-й хвилині поєдинку 26-річний гравець відреагував на подачу з флангу, ударивши головою м'яч під поперечину. Усе б нічого, але переправивши м'яч у сітку, він за інерцією на великій швидкості влетів у праву штангу. І зіткнення вийшло настільки сильним, що ворота, які захищав голкіпер Естерсунда, погнулися.
І ще: На відео потрапив неймовірний автогол, який вразив навіть суперника
Цей гол став єдиним у матчі і приніс М'єльбю другу перемогу в сезоні.
Читайте також: Стало відомо, куди хоче перейти Роналду: там він завершить свою кар'єру
-
10:52Як правильно додавати рідкий порошок в пральну машину: лайфхак, який вас здивує
-
10:20Футболіст забив гол з такою силою, що м'яч погнув ворота суперників: відео
-
09:47Учені назвали 5 найнебезпечніших пісень, які можуть стати причиною ДТП
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 травня
-
08:48На пляжі Кирилівки виявили несподівану знахідку, яка здивувала мережу: фотофакт
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:22Чому не варто пити каву вранці відразу після пробудження
-
07:48Як не зробити сніданок провальним: поширені помилки під час приготування яєчні
-
07:19Експерти назвали б/у авто, які найчастіше ламаються
- 10 травня
-
21:4810 найкращих пісень для заняття сексом: додайте до свого вечірнього плейлиста
-
21:1511 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Веном 2: дивіться дебютний трейлер нового фільму про супергероїв
-
20:19Німці показали свій електричний компактвен Mercedes-Benz EQT Concept
-
19:55Кішка, яка намагалась викрасти щеня з коробки, розсмішила мережу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:41На крихітному екрані Xiaomi Mi11 Ultra ентузіастам вдалося запустити гру: відео
-
19:22Декілька причин перестати приймати душ щодня
-
19:12У Канаді знайшли старовинну пляшку з листом: учені вважають, що вона з Титаніка
-
18:47Ідеальні рецепти для пікніка: 3 смачнющі ідеї
-
18:33Дієтологиня назвала 5 продуктів, які є в раціоні довгожителів
-
18:15Гороскоп на 11 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Є сюжетна лінія: учасниця Холостяк-11 розповіла цікаві подробиці про проєкт
-
17:42У Лондоні врятували дитинча кита, що застрягло у шлюзі Темзи: відео
-
17:25Названий найкращий сік, що допомагає нормалізувати тиск
-
17:11Старенький iPhone XR обійшов топовий iPhone у бенчмарку: як так сталося
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 травня
-
07:19Експерти назвали б/у авто, які найчастіше ламаються
- 10 травня
-
21:4810 найкращих пісень для заняття сексом: додайте до свого вечірнього плейлиста
-
18:33Дієтологиня назвала 5 продуктів, які є в раціоні довгожителів
-
15:15Три знаки Зодіаку, які є природженими психологами
-
11:50МОЗ оновило карантинні зони в Україні: де найсуворіші обмеження
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 травня
-
07:18Погода в Україні 10 травня: прогноз на понеділок
- 09 травня
-
21:48Нове дослідження показало, що ми надто багато часу проводимо у смартфонах
-
19:185 простих хитрощів, які допоможуть вам схуднути без зайвих зусиль
-
16:22Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
13:19Музичні новинки травня: плейлист нових хітів тижня
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 травня
- 08 травня
-
21:52Go_A – Шум: слухайте крутий ремікс від української DJ NANA
-
18:19Ілон Маск назвав головну проблему безпілотних авто: що не влаштовує підприємця
-
15:17Листівки до Дня матері своїми руками: 15 фото, як зробити відкритки
-
12:12Жінки цих знаків Зодіаку стають найкращими матерями
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 травня
-
08:31У США назвали найбезпечніші позашляховики в різних категоріях
- 07 травня
-
20:23Свіжий рейтинг AnTuTu: ТОП найпотужніших Android-смартфонів квітня
-
17:25Стосунки в сучасному світі: як зробити, щоб вони приносили щастя
-
14:53У мільйонах смартфонів на Snapdragon виявили вразливість: у чому проблема
-
11:49Щасливчики травня: три знаки Зодіаку, яких чекає фінансовий успіх цього місяця
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 травня
-
07:13Усього одна проста зміна у житті дозволить почуватися бадьорими щоранку