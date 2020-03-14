Футболіст, який підхопив коронавірус, різко подорожчав у FIFA 20

Спортивні симулятори знавали випадки, коли реальні події відбивалися на ігровій механіці або економіці. Днями у NBA 2K20 через ситуацію у світі перестав працювати важливий режим. Ще один прецедент стався, коли з'явилися новини про німецького футболіста, котрий підхопив коронавірус.

Мова йде про спортсмена Тімо Хюберсе з німецької футбольної ліги. Його картка у FIFA 20 моментально виросла у ціні.

І ще: Самоізоляція через коронавірус: що треба знати

Днями він підхопив коронавірус, і ком'юніті FIFA відреагувало на ці новини негайно, але не дуже сердечно. Картка непримітної за мірками гри футболіста з рейтингом 66/100 різко зросла у ціні, і масштаб цих змін відрізняється на кожній платформі. Наприклад, на PlayStation 4 вона подорожчала з 200 до 3550 монет, на Xbox One – з 1900 до 6450, а на PC – з 4900 до 8075 монет.

Зауважимо, що Тімо Хюберс – не єдиний футболіст, якому не пощастило підхопити коронавірус. Хворобою також заразився і Даніеле Ругані, який грає за "Ювентус". Але з якоїсь невідомої причини ціна його картки у FIFA 20 не змінилася.

Нагадаємо, що УЄФА офіційно призупинив всі матчі Ліги Чемпіонів і Ліги Європи через епідемію коронавірусу COVID-19. Перенесення стосується всіх матчів, запланованих на наступний тиждень. Це матчі 16-го туру Ліги чемпіонів, заплановані на 17 і 18 березня, матчі другого етапу 16-го туру Ліги Європи, заплановані на 19 березня, і всі матчі чвертьфіналу молодіжної ліги УЄФА, заплановані на 17 і 18 березня.

Читайте також: Українські зірки знялися у проєкті на підтримку кампанії проти коронавірусу