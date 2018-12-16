Футболіст Динамо увійшов у трійку кращих гравців Європи

Авторитетний портал Whoscored склав рейтинг найкращих гравців групового етапу Ліги Європи у віці до 23 років.

В українського півзахисника київського "Динамо" Віктора Циганкова середня оцінка за матч складає 7,68 бали.

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За цим показником він поступається тільки форварду "Челсі" Каллуму Хадсону-Одоі (7,7) і півзахиснику "Бетіса" Джованні Ло Чельсо (7,84). За підсумками першої частини сезону "Динамо" посіло перше місце в групі К Ліги Європи і друге місце в таблиці УПЛ.

Матч між командами Динамо – Яблонець відбувся у четвер, 13 грудня, у Києві. Команда Олександра Хацкевича забезпечила собі перше місце в квартеті К. "Яблонець" також приїхав до Києва без турнірної мотивації, адже чехи – на останньому місці. Тож, для обох команд матч мав формальний характер.

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