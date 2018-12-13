Динамо – Яблонець: відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Матч між командами Динамо – Яблонець відбувся у четвер, 13 грудня, у Києві. Дізнайтеся рахунок гри та дивіться відео голів запеклого поєдинку Ліги Європи.

Київське "Динамо" прийняло своїх суперників – чеський "Яблонець" 13 грудня у Києві, на НСК Олімпійський, у 6 турі групового турніру Ліги Європи.

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Команда Олександра Хацкевича забезпечила собі перше місце в квартеті К. "Яблонець" також приїхав до Києва без турнірної мотивації, адже чехи – на останньому місці. Тож, для обох команд матч мав формальний характер.

Вже на 10 хвилині першого тайму, після подачі кутового на дальню штангу форвард чехів Долежал виявився спритнішим за Кадара і ударом головою вивів свою команду вперед.

Відео гола Долежала (Яблонець) на 10 хвилині:

Матч Динамо – Яблонець закінчився з рахунком 0:1 на користь чехів. Таким чином Динамо проходить далі у плей-офф Ліги Європи з першого місця у групі, а Яблонець, на жаль, не потішить своїх шанувальників єврокубковою весною.

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