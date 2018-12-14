Роналду загрожує позбавлення волі

Футболіста Кріштіану Роналду звинувачують у несплаті податків.

Зірковому португальському нападнику "Ювентуса" Кріштіану Роналду загрожує два роки ув'язнення за несплату податків.

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Роналду визнав свою провину і повинен з'явитися у суді, де ратифікують його угоду зі слідством. Засідання відбудеться 14 січня 2019 року. Роналду звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму 14,7 мільйонів євро, коли він виступав за мадридський "Реал".

За інформацією AS, Роналду отримає два роки позбавлення волі умовно. Адвокат футболіста намагався замінити умовне ув'язнення на штраф, але отримав відмову. Також повідомляється, що Роналду вже сплатив більшу частину штрафу (13,4 мільйона євро).

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