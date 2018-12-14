Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Роналду загрожує позбавлення волі

  • 9
Роналду визнав свою провину і повинен з'явитися у суді - фото 1
Роналду визнав свою провину і повинен з'явитися у суді / ESPN.com

Футболіста Кріштіану Роналду звинувачують у несплаті податків.

Зірковому португальському нападнику "Ювентуса" Кріштіану Роналду загрожує два роки ув'язнення за несплату податків.

І ще: Кріштіану Роналду здивував незвичним образом

Роналду визнав свою провину і повинен з'явитися у суді, де ратифікують його угоду зі слідством. Засідання відбудеться 14 січня 2019 року. Роналду звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму 14,7 мільйонів євро, коли він виступав за мадридський "Реал".

За інформацією AS, Роналду отримає два роки позбавлення волі умовно. Адвокат футболіста намагався замінити умовне ув'язнення на штраф, але отримав відмову. Також повідомляється, що Роналду вже сплатив більшу частину штрафу (13,4 мільйона євро).

Читайте також: Кріштіану Роналду зробив пропозицію Джоржині Родрігес

Джерело: thesun
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
У чому зустрічати Новий 2019 рік Свині: який одяг буде модний
  • 10 грудня, 14:15
  • 1389
iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року
  • 11 грудня, 12:15
  • 788
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1844
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Кріштіану Роналду