Шахтар – Ліон: відео голів і огляд вирішального матчу Ліги чемпіонів

Матч між командами Шахтар (Україна) – Ліон (Франція) відбувся у рамках групового етапу ЛЧ. Дізнайтеся рахунок напруженого поєдинку та дивіться відео голів!

У матчі Шахтар – Ліон підопічним Паулу Фонсеки потрібна тільки перемога, інакше – гірникам довелося б розпрощатися з єврокубковою весною. Дивіться, чи вдалося донеччанам виправдати очікування вболівальників!

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Вже на 19 хвилині матчу перший момент був у Ліона. Траоре пішов від Степаненка і вийшов один на один з голкіпером, але переграти Пятова не вийшло. Прекрасний сейв показав нам Андрій. Шахтар же відкрив рахунок на 22 хвилині матчу. Ісмаїлі прекрасно зіграв на фланзі, вичекав момент і віддав ідеальну передачу на Мораеса, той спокійно прийняв м'яч і пробив точно у кут.

Відео голу Мораеса (Шахтар) на 22 хвилині:

Дуже важливий гол забив Шахтар в першому таймі, треба було тільки витримати натиск з боку Ліона. А на стадіоні, до речі, не зважаючи ні на що, відчувалася підтримка Шахтаря. Перший тайм завершився з мінімальною перевагою Шахтаря.

Другий тайм розпочався більш-менш спокійно, допоки Фекір на 65 хвилині не вразив ворота Андрія Пятова. Депай притримав м'яч на краю штрафного і викотив снаряд в центр, де майстерно розібрався Набіл Фекір, пробивши точно в дев'ятку.

Відео голу Фекіра (Ліон) на 65 хвилині:

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