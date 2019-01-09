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Роман Зозуля врятував одноклубника під час матчу: фотофакт

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Роман Зозуля зробив героїчний вчинок - фото 1
Роман Зозуля зробив героїчний вчинок / gettyimages

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля надав першу медичну допомогу партнеру по команді під час матчу з "Гранадою" (1:1). Наш футболіст без перебільшення врятував життя одноклубнику!

Під час одного з ігрових епізодів гравець "Гранади" Герман Санчес вдарив нападника "Альбасете" Рея Маная. Одноклубник Романа Зозулі знепритомнів, після чого українець поспішив надати йому допомогу, чим і врятував футболіста.

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Зозуля допоміг одноклубнику - фото 299682
Зозуля допоміг одноклубнику

У Маная були підозри на черепно-мозкову травму, але обійшлося переломом носа. На першому тренуванні після травми албанець звернувся до Зозулі зі словами: "Ти врятував мене".

За даними ЗМІ, Зозуля і Манай – хороші друзі. Українець також позитивно відгукнувся про партнера.

Дивіться огляд матчу Гранада – Альбасете:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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