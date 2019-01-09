Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2019 Різдво

Моуріньо назвав умову, за якої повернеться до Реалу

  • 13
Жозе Моуріньо також прокоментував свою відставку - фото 1
Жозе Моуріньо також прокоментував свою відставку / twitter

Жозе Моуріньо, колишній головний тренер Манчестер Юнайтед, назвав умову, за якої готовий повернутися в мадридський Реал.

Моуріньо зустрівся з президентом Реала Флорентіно Пересом і заявив про готовність знову очолити клуб при виконанні двох умов.

І ще: Роман Зозуля врятував одноклубника під час матчу: фотофакт

Жозе Моуріньо хоче, щоб клуб щільно посилився у трансферне вікно: придбав форварда і центрального захисника. Нагадаємо, Моуріньо був тренером мадридського Реалу з 2010 по 2013 роки.

Жозе Моуріньо також прокоментував свою відставку. "Я не змінююся. Те, що я зробив, коли покинув Челсі, зроблю і зараз. Я зберігаю все хороше і не кажу ні про що, що відбулося в клубі. Ми могли б говорити про стільки хороших речей, могли б говорити і про не такі гарні, але я не такий. Все закінчилося. У Манчестер Юнайтед є майбутнє без мене, і в мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед", – сказав Моуріньо.

Читайте також: ТОП-5 найдорожчих українських футболістів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: модель Келлі Брук, яка є володаркою найідеальнішого тіла у світі
  • 06 cічня, 17:25
  • 1778
Привітання з Днем ангела Степана: побажання і картинки на іменини
  • 07:15
  • 4215
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 197823
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Футбол Новини