Моуріньо назвав умову, за якої повернеться до Реалу

Жозе Моуріньо, колишній головний тренер Манчестер Юнайтед, назвав умову, за якої готовий повернутися в мадридський Реал.

Моуріньо зустрівся з президентом Реала Флорентіно Пересом і заявив про готовність знову очолити клуб при виконанні двох умов.

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Жозе Моуріньо хоче, щоб клуб щільно посилився у трансферне вікно: придбав форварда і центрального захисника. Нагадаємо, Моуріньо був тренером мадридського Реалу з 2010 по 2013 роки.



Жозе Моуріньо також прокоментував свою відставку. "Я не змінююся. Те, що я зробив, коли покинув Челсі, зроблю і зараз. Я зберігаю все хороше і не кажу ні про що, що відбулося в клубі. Ми могли б говорити про стільки хороших речей, могли б говорити і про не такі гарні, але я не такий. Все закінчилося. У Манчестер Юнайтед є майбутнє без мене, і в мене є майбутнє без Манчестер Юнайтед", – сказав Моуріньо.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 грудня 2018 р.

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