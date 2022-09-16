На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Жадан зворушив історією про хлопчика, який передав гроші на ЗСУ
-
- 37
Український письменник Сергій Жадан поділився історією про маленького хлопчика, який завітав на його концерт та задонатив на армію. В Україні навіть діти працюють на перемогу!
Популярний український письменник та ведучий Сергій Жадан з перших днів війни активно займається волонтерством та усіляко допомагає військовим. Після вторгнення окупантів він вирішив тримати інформаційну та культурну оборону, а також проводити концерти, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ. Нещодавно у своєму профілі в інстаграмі він розповів історію про хлопчика, який передав йому особливий конверт.
І ще: "Ось вам, а не Херсон": Андрій Данилко показав зневажливий жест окупантам
На один із концертів прийшов хлопчик із мамою, приніс 500 гривень на ЗСУ. Росіяни, коли вивалюють свої істерики про те, що з ними воює НАТО, вперто й самогубчо не бачать цієї простої речі – проти них воює вся країна. Та країна, яку вони вперто не помічали й недооцінювали. Та країна, в існування якої вони вперто не вірили. Зрештою, це їхні проблеми. Спасибі всім, хто працює на перемогу! – наголосив Жадан, додавши фото з конвертом з написом "На ЗСУ".
Тому не втрачаймо бойовий дух, вірмо в ЗСУ, працюймо для майбутнього України та підтримуймо наших захисників!
Читайте також: Більше не Макс Барських: співак презентував першу пісню під новим псевдонімом
- 16 вересня
-
21:4417 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:39Розкута модель Ізабель Метерз захопила фото у бікіні – 18+
-
19:40Палає новітня техніка окупантів: як ЗСУ знищують ворогів на Донеччині – відео
-
18:51Голова обертом: чому насправді виникає запаморочення
-
17:44Віспа мавп вже в Україні: симптоми хвороби і як не захворіти
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:35Дощі та температурні стрибки: якою буде погода в Україні 17 – 18 вересня
-
15:34Жадан зворушив історією про хлопчика, який передав гроші на ЗСУ
-
14:25Ви робили неправильно: блогер показав, як насправді користуватись дорожньою подушкою
-
13:41Тіна Кароль – Вільні. Нескорені: слухайте перший трек співачки з початку війни
-
12:49Рейтинг популярності знаків Зодіаку у роботі, коханні та дружбі
-
11:43Коли кіт "зламався": епічні фото, від яких важко втримати сміх
-
10:3945 українських слів, які характеризують погоду
-
09:40Стилістка назвала модні правила, які давно не актуальні
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:25Чому сніданок не обов'язковий: пояснення від терапевта
- 15 вересня
-
20:52Виявили емодзі, які зроблять вас більш чи менш привабливим
-
20:21Україна увійшла у ТОП 3 світових лідерів з використання криптовалюти
-
19:50Нова пошта знижує ціни на доставлення посилок з України в Польщу у 2,5 раза
-
19:22Учені вразили заявою, пов'язаною з пізніми тренуваннями
-
18:52Ліза Глінська розповіла, як приготувати незвичні капустяні чебуреки
-
18:21Таке вперше: BRYANGIN & ARKUSH заспівали про літо, якого не було, у новому треку
-
17:50Говори красиво: правильні наголоси в українських словах, які вас здивують
-
17:25Наталія Фаліон і "Лісапетний батальйон" відзначать 30-річчя благодійним концертом у Львові
-
16:53Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
- 16 вересня
-
17:44Віспа мавп вже в Україні: симптоми хвороби і як не захворіти
-
13:41Тіна Кароль – Вільні. Нескорені: слухайте перший трек співачки з початку війни
-
10:3945 українських слів, які характеризують погоду
- 15 вересня
-
18:21Таке вперше: BRYANGIN & ARKUSH заспівали про літо, якого не було, у новому треку
-
15:26Чому для дорослих так швидко летить час: просте пояснення науковців
-
12:54Пандемія коронавірусу триває: у ВООЗ зробили несподіваний прогноз
-
10:24"Ось вам, а не Херсон": Андрій Данилко показав зневажливий жест окупантам
- 14 вересня
-
20:4015 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:32Більше не Макс Барських: співак презентував першу пісню під новим псевдонімом
-
15:549 вечірніх звичок, які насправді псують ваш сон
-
12:31Святослав Вакарчук відмовився від "Голосу країни": у чому причина
-
10:51Цим трьом знакам Зодіаку варто уникати конфліктів 14 вересня
- 13 вересня
-
19:22Симфонічний оркестр Львівської філармонії відзначить своє 120-річчя
-
15:24Найкращі серіали літа 2022, які ви могли пропустити
-
10:56Гороскоп на цей тиждень 12 – 18 вересня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 12 вересня
-
18:00Бачив, як висаджувався ворожий десант: хлопець з Бородянки розповів про початок 24 лютого
-
15:51"Якщо прилетить, то хай вбило б одразу": сім'я з Маріуполя про життя в окупації
-
11:50"Ласкаво просимо до пекла": Укрпошта анонсувала новий конверт та марку
- 11 вересня
-
20:31У Тайвані видали книгу "Вірю в це" з промовами Зеленського
-
16:32Документальний фільм "Далі": дивіться трейлер, як українки рятувалися від війни
-
11:31Ектор Хіменес-Браво приготував абрикосовий пиріг: рецепт десерту від шеф-кухаря
- 10 вересня
-
20:49ТОП-5 ідеальних фільмів для осіннього вечора
-
17:25Як уникнути осінньої депресії: поради для знаків Зодіаку
-
11:53Ретроградний Меркурій 2022: що варто і що не можна робити у цей період
- 09 вересня
-
20:29Яким був початок війни у Харкові: переселенець розповів про життя з родиною у підвалі