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Жадан зворушив історією про хлопчика, який передав гроші на ЗСУ

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Жадан розповів про хлопчика, який передав гроші на ЗСУ - фото 1
Жадан розповів про хлопчика, який передав гроші на ЗСУ / instagram.com/serhiy_zhadan

Український письменник Сергій Жадан поділився історією про маленького хлопчика, який завітав на його концерт та задонатив на армію. В Україні навіть діти працюють на перемогу!

Популярний український письменник та ведучий Сергій Жадан з перших днів війни активно займається волонтерством та усіляко допомагає військовим. Після вторгнення окупантів він вирішив тримати інформаційну та культурну оборону, а також проводити концерти, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ. Нещодавно у своєму профілі в інстаграмі він розповів історію про хлопчика, який передав йому особливий конверт.

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На один із концертів прийшов хлопчик із мамою, приніс 500 гривень на ЗСУ. Росіяни, коли вивалюють свої істерики про те, що з ними воює НАТО, вперто й самогубчо не бачать цієї простої речі – проти них воює вся країна. Та країна, яку вони вперто не помічали й недооцінювали. Та країна, в існування якої вони вперто не вірили. Зрештою, це їхні проблеми. Спасибі всім, хто працює на перемогу! – наголосив Жадан, додавши фото з конвертом з написом "На ЗСУ".

Тому не втрачаймо бойовий дух, вірмо в ЗСУ, працюймо для майбутнього України та підтримуймо наших захисників!

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