Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Фронтмен Pianoбой Дмитро Шуров з'явився на обкладинці популярного журналу

  • 10
Дмитро Шуров - фото 1
Дмитро Шуров / instagram

Відомий артист Дмитро Шуров, який є фронтменом гурту Pianoбой, вперше прикрасив обкладинку глянцю Pink. Співак уже поділився ефектним знімком на своїй сторінці в Instagram.

Так, Дмитро Шуров вже встиг показати своїм підписниками в мікроблозі свіжу стильну фотографію. У кадрі співак постав у модному вбранні, одягнувши ефектне пальто кольору слонової кістки, який зараз у тренді. Саме в такому образі артист прикрасив обкладинку журналу Pink.

І ще: Катерина Кухар вразила сміливим образом в латексі: спокусливе фото

В інтерв'ю Дмитро розповів про свої світлі і темні сторони, творчість і натхнення, про слабкість і баланс, про геніальність і щастя. "В свіжому жовтневому номері – великий ексклюзив про прийдешній альбом, про світлі і темні сторони, багато "за життя" і, звичайно, круті журнальні фото, за що всій команді проєкту величезне спасибі", – прокоментував знімок фронтмен гурту Pianoбой.

Читайте також: "Ми дуже палкі коханці": Настя Каменських поділилася, коли стане мамою

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • Вчора, 18:00
  • 2392
Спекотна Барселона: 7 найкращих локацій, про які не знають звичайні туристи
  • 28 вересня, 12:00
  • 169
Модні чоловічі образи на осінь 2019: 15 стильних ідей у фото
  • 28 вересня, 14:17
  • 236
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз