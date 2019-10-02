Фронтмен Pianoбой Дмитро Шуров з'явився на обкладинці популярного журналу

Відомий артист Дмитро Шуров, який є фронтменом гурту Pianoбой, вперше прикрасив обкладинку глянцю Pink. Співак уже поділився ефектним знімком на своїй сторінці в Instagram.

Так, Дмитро Шуров вже встиг показати своїм підписниками в мікроблозі свіжу стильну фотографію. У кадрі співак постав у модному вбранні, одягнувши ефектне пальто кольору слонової кістки, який зараз у тренді. Саме в такому образі артист прикрасив обкладинку журналу Pink.

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В інтерв'ю Дмитро розповів про свої світлі і темні сторони, творчість і натхнення, про слабкість і баланс, про геніальність і щастя. "В свіжому жовтневому номері – великий ексклюзив про прийдешній альбом, про світлі і темні сторони, багато "за життя" і, звичайно, круті журнальні фото, за що всій команді проєкту величезне спасибі", – прокоментував знімок фронтмен гурту Pianoбой.

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