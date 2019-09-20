Знаки Зодіаку, які мають кармічний зв'язок

Багато людей не замислюються про те, як саме пов'язаний їх зодіакальний знак з іншими представниками зодіаку. Однак між знаками є значущий зв'язок, наприклад, кармічний вплив.

Лев і Стрілець

Цих двох вогненних знаків притягує один до одного пристрасть. Вони пов'язані кармою, але їм треба пройти багато випробувань, щоб зберегти стосунки.

І ще: Найлагідніші знаки Зодіаку, які не соромляться своїх почуттів

Багато таких союзів не витримують всіх натисків долі і розлучаються, а ті, хто зумів усе подолати, знаходять щасливі і довгі відносини в повазі і коханні.

Діва і Телець

Діва і Телець – два земних знаки, які можуть побудувати не тільки любовні стосунки, а й дружні. Представники знаків прості у своїх бажаннях і, як правило, вони у них збігаються.

Кармічний зв'язок

З боку цей союз може виглядати як шлюб за розрахунком, але насправді це не так. Діва і Телець дуже дорожать своїми взаєминами і дбайливо ставляться один до одного, а ще не звертають уваги на дрібниці (в тому числі і побутові).

Терези і Близнюки

Ці знаки пов'язані один з одним тоненькою душевною ниткою. Якщо у них трапляється любовний союз, то він буде міцним і непорушним. Близнюки дуже тонко відчувають стан Терезів (навіть на відстані). Все це зближує пару і створює гармонію у стосунках, в яких превалює турбота і ніжність.

Читайте також: Для Овнів – омлет: ідеальний сніданок для всіх знаків Зодіаку