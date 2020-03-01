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Фрази, які розумні люди ніколи не говорять

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Робота - фото 1
Робота / microsoft

Існують фрази, які вам просто ніколи не варто говорити на роботі.

Ми завжди робили так

Технологічні зміни стаються так швидко, що навіть процес, налагоджений пів року тому, може сьогодні стати неактуальним. Говорячи, що щось "завжди робилося так" не тільки змушує вас звучати, як ледаря і борця зі змінами, але може викликати у вашого начальника питання з приводу того, чому ви самостійно не намагаєтеся поліпшити робочі процеси.

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Це не моя помилка

Звинувачувати когось – майже завжди погана ідея. Будьте відповідальні. Якщо ви займаєте якусь посаду – навіть найдрібнішу – якщо щось пішло не так, беріть за це відповідальність. Якщо ж ні, то запропонуйте розв'язання проблеми, поясніть, що саме сталося не так.

Фрази, які розумні люди ніколи не говорять - фото 389417

Без проблем

Коли хтось просить вас про послугу або дякує за щось, а ви відповідаєте йому "без проблем", ви натякаєте, що його прохання могло бути проблемою. Ця фраза змушує людей думати, що вони якимось чином вас навантажили. Вам же, своєю чергою, слід продемонструвати людям, що ви щасливі займатися своєю роботою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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