Як невпевненість на роботі впливає на вас: цікаве дослідження

Науковці вразили заявою про невпевненість на роботі

Науковці провели несподіване дослідження. Вони вирішили перевірити, як людину впливає невпевненість на роботі. Результати вражають!

Дослідження, опубліковане в "Журналі прикладної психології", показало, що ті, хто понад чотири роки відчував невпевненість у роботі, стали менш емоційно стабільними, приємними і сумлінними.

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Співавтор доповіді доктор Олена Ванг зі Школи менеджменту Університету RMIT заявила, що дослідження засноване на зростаючій базі фактичних даних про негативні наслідки відсутності стабільної роботи.

Учені використовували усталену структуру особистості, відому як "Велика П'ятірка", яка розділяє людську особистість на п'ять основних рис: емоційна стабільність, приємність, сумлінність, екстраверсія та відкритість.

Результати показали, що тривала невпевненість у роботі негативно позначилася на перших трьох ознаках, які пов'язані з тенденцією людини до надійного досягнення цілей, ладити з іншими, а також справлятися зі стресом.

Невпевненість у роботі негативно впливає на психологічний стан

Результати пішли врозріз з деякими припущеннями.

"Є думка, що небезпечна робота підвищує продуктивність – працівники будуть працювати старанніше, щоб зберегти місце, але отримані дані показують, що це не так, якщо невпевненість в роботі зберігається довгий час", – сказав Ван.

Провідний автор дослідження, професор Чіа-Хуей Ву з бізнес-школи Університету Лідса, сказав, що типи нестабільності охоплюють: короткострокові контракти, випадкову роботу, робочі місця, яким загрожує автоматизація.

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