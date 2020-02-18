Фраза, за якою з упевненістю можна сказати, що чоловік закохався

У чоловіків кохання з'являється через дві речі: здатність жінки приносити йому радість, і показати чоловікові, що їй можна довіряти. На чому ж заснована чоловіча любов?

Велика частина представників сильної статі відрізняється недовірливістю. Згідно з опитуваннями, більша частина чоловіків (близько 80%), які йдуть на побачення, відчувають страх того, що ними скористаються і кинуть.

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Така недовіра до жінок зазвичай закладається під час підліткового періоду. Як це не сумно, але згодом багато чоловіків можуть думати, що всі жінки хочуть від них тільки грошей. Яка ж ця чарівна фраза?

Слова, за якими можна сказати про чоловічу любов приблизно такі: "У той час, коли я був малим" або "От в дитинстві". Саме коли присутні розповіді про дитинство і про той період, коли чоловік був маленьким і слабким, це ознака того, що чоловік відкриває свою душу. Якщо він починає вести такі розмови зі своєю партнеркою, розповідати про батьків і дитячі спогади, це показник того, що він їй довіряє. А довіра і означає наявність почуттів.

На жаль, буває, що жінки не звертають уваги на цей момент. Деяким взагалі не цікаво це слухати. І даремно. Розмови чоловіка про події, які сталися з ним в дитинстві, говорять про те, що перед жінкою він попрощався зі своїм "бронежилетом".

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