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Ці знаки Зодіаку можуть побудувати стосунки з ким завгодно

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Стосунки - фото 1
Стосунки / youtube

Лише два знаки Зодіаку можуть легко побудувати відносини з людьми різних характерів. Ці чоловіки та жінки зачарують буквально будь-кого.

Терези

Цей знак може знайти рівновагу в усьому. Вони вчасно знаходять "золоту середину", не впадаючи з крайнощів у крайнощі. Терези можуть підлаштуватися під будь-який характер. Завжди проявлять увагу і чуйність замість того, щоб тиснути на свою половинку. Вони живуть за ознакою рівності.

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Терези можуть загасити будь-який палкий норов. Це мудрі і спокійні люди, які будуть вас слухати. До будь-якої, навіть найскладнішої людини вони знайдуть підхід. З одного боку, здається, що Терези слабохарактерні і не рішучі. Але насправді вони спочатку розбираються з проблемою, перш ніж щось вирішувати.

Ці знаки Зодіаку можуть побудувати стосунки з ким завгодно - фото 385228

Козеріг

Своєю несхожістю на інших Козеріг зачаровує протилежну стать. Відповідальний і мудрий, він приверне увагу і довіру будь-якої дівчини. Багатьом жінкам подобається в Козерогах вміння підтримувати, мужність і наполегливість.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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