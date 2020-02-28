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Ліга Європи 2020: жеребкування визначило, з ким зіграє Шахтар в 1/8

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Шахтар вийшов в 1/8 ЛЄ - фото 1
Шахтар вийшов в 1/8 ЛЄ / gettyimages

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Дізнайтесь, з ким і коли зіграє донецький Шахтар – єдиний представник України у єврокубках.

В 1/16 фіналу ЛЄ Шахтар за підсумками двох матчів обіграв Бенфіку, завдяки чому вийшов у наступну стадію турніру. Жеребкування визначило, з ким із 16 команд зіграють "гірники" в 1/8 фіналу турніру.

Це цікаво: Огляд матчу БЕНФІКА ШАХТАР

Відзначимо, що перші матчі відбудуться 12 березня, а матчі-відповіді – 19 березня.

Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи

  • Істанбул Башакшехір (Туреччина) – Копенгаген (Данія)
  • Шахтар (Україна) – Вольфсбург (Німеччина)
  • Олімпіакос (Греція) – Вулверхемптон (Англія)
  • Рейнджерс (Шотландія) – Байєр (Німеччина)
  • Інтер (Італія) – Хетафе (Іспанія)
  • Севілья (Іспанія) – Рома (Італія)
  • Айнтрахт (Німеччина) / Ред Булл Зальцбург (Австрія) – Базель (Швейцарія)
  • ЛАСК (Австрія) – Манчестер Юнайтед (Англія)
Шахтар зіграє з Вольфсбургом - фото 389070
Шахтар зіграє з Вольфсбургом

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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