Ліга Європи 2020: жеребкування визначило, з ким зіграє Шахтар в 1/8

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Дізнайтесь, з ким і коли зіграє донецький Шахтар – єдиний представник України у єврокубках.

В 1/16 фіналу ЛЄ Шахтар за підсумками двох матчів обіграв Бенфіку, завдяки чому вийшов у наступну стадію турніру. Жеребкування визначило, з ким із 16 команд зіграють "гірники" в 1/8 фіналу турніру.

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Відзначимо, що перші матчі відбудуться 12 березня, а матчі-відповіді – 19 березня.

Усі пари 1/8 фіналу Ліги Європи

Істанбул Башакшехір (Туреччина) – Копенгаген (Данія)

Шахтар (Україна) – Вольфсбург (Німеччина)

Олімпіакос (Греція) – Вулверхемптон (Англія)

Рейнджерс (Шотландія) – Байєр (Німеччина)

Інтер (Італія) – Хетафе (Іспанія)

Севілья (Іспанія) – Рома (Італія)

Айнтрахт (Німеччина) / Ред Булл Зальцбург (Австрія) – Базель (Швейцарія)

ЛАСК (Австрія) – Манчестер Юнайтед (Англія)

Шахтар зіграє з Вольфсбургом

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