Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Зінедін Зідан отримав бутсою по обличчю під час матчу: епічне відео

  • 167
Зінедін Зідан - фото 1
Зінедін Зідан / Getty

Французькому наставнику "Королівського клубу" Зінедіну Зідану дісталося від ганського захисника суперників Айду. Дивіться короткt відео, як все було.

На 61-й хвилині матчу чемпіонату Іспанії, в якому "Реал" приймав "Сельту", ганський захисник гостей Джозеф Айду так "полетів" за м'ячем, що врізався в тренера "Королівського клубу" француза Зінедіна Зідана.

І ще: Чоловік зробив селфі з Зіданом після ДТП і запропонував обмінятися машинами: фотофакт

Під час раптового зіткнення Айду в'їхав бутсою в обличчя легендарному Зідану. На щастя, обидва учасники курйозної ситуації залишилися цілими і неушкодженими. Швидко схопившись на ноги, ганець повернувся на поле, а Зінедін продовжив керувати діями своїх підопічних.

Читайте також: Білл Мюррей під час гольфу феєрично випив текілу фанатки

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча модель Еллі Рід, яка обожнює роздягатися перед камерою (18+)
  • Вчора, 18:50
  • 1204
Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
  • 11 лютого, 18:00
  • 654
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2102876
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл