Зінедін Зідан отримав бутсою по обличчю під час матчу: епічне відео

Французькому наставнику "Королівського клубу" Зінедіну Зідану дісталося від ганського захисника суперників Айду. Дивіться короткt відео, як все було.

На 61-й хвилині матчу чемпіонату Іспанії, в якому "Реал" приймав "Сельту", ганський захисник гостей Джозеф Айду так "полетів" за м'ячем, що врізався в тренера "Королівського клубу" француза Зінедіна Зідана.

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Під час раптового зіткнення Айду в'їхав бутсою в обличчя легендарному Зідану. На щастя, обидва учасники курйозної ситуації залишилися цілими і неушкодженими. Швидко схопившись на ноги, ганець повернувся на поле, а Зінедін продовжив керувати діями своїх підопічних.

Piscinazo de Zidane, Aidoo toca balon pic.twitter.com/jezIOo2wAw — Aspas On Fire (@AspasOnFire) February 16, 2020

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