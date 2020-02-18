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Які фінти у футболі шкодять гравцям найбільше

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Ван Дейк, футболіст Ліверпуля - фото 1
Ван Дейк, футболіст Ліверпуля / dailymail

Захоплення грою у футбол загрожує проблемами із зором. До таких висновків прийшли вчені з Індіанського університету в США.

Вони обстежили 80 футболістів. Половину з них в ході експерименту просили відбивати м'яч головою, при цьому імітували силу удару, яка відбувається під час гри (це близько 25 км/год).

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Друга половина добровольців під час випробувань грала тільки ногами. Після вчені провели обстеження мозку всіх футболістів і з'ясували, що у тих, хто відбивав м'яч головою, спостерігаються короткочасні патологічні зміни в тій зоні, яка відповідає за зір. Когнітивні тести показали, що у них ослабла увага, концентрація і незначно погіршилися мовні навички.

Вчені підкреслюють, це дослідження може бути актуальне не тільки для футболу, але і для боксу або регбі. Раніше лікарі довели, що повторювані мікротравми голови можуть викликати хронічну енцефалопатію – хворобу, що загрожує деменцією.

Які фінти у футболі шкодять гравцям найбільше - фото 386768

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Джерело: dailymail
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