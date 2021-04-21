Французькі студенти зробили колеса для скейтборду з жуйки: фотофакт

Студенти-дизайнери Х'юго Мопетіт і Вівіан Фішер з Франції створили колеса для скейтборду з переробленої жуйки. Тепер вони хочуть співпрацювати з Vans.

Хлопці встановили у місті Нант, де вони навчаються, спеціальні дошки, куди перехожі можуть приклеювати використану жуйку. Щотижня студенти забирали її, очищали від сміття, подрібнювали і змішували зі спеціальною в'язкою речовиною.

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Після цього масу перетоплювати у колеса. Щоб вони вийшли яскравими, туди додавали натуральні барвники. На одне колесо потрібно від 10 до 30 жуйок, кажуть творці. Колеса розрізняються за розмірами і рівнем твердості. Після зносу їх можна перетопити ще раз, щоб отримати щось нове.

Мопетіт і Фішер хочуть співпрацювати з великими брендами, такими як Vans, який випускає взуття для скейтбордингу, і Perfetti Van Melle – виробником жуйок і кондитерських виробів. Студенти впевнені, що технологія дозволить компаніям економити матеріали і ефективно переробляти відходи.

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