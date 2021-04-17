Apple виділила 200 мільйонів доларів на порятунок лісів

Компанія Apple оголосила про створення першої у своєму роді ініціативи з видалення вуглецевого сліду під назвою Restore Fund (Фонд відновлення). Для цього вона виділила 200 мільйонів доларів.

Фонд інвестуватиме в лісогосподарські проєкти, спрямовані на очищення атмосфери від вуглецю, забезпечуючи при цьому фінансову віддачу для інвесторів. Про це розповідається в блозі Apple.

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Крім виробника iPhone, за створенням фонду стоять Міжнародне товариство збереження природи та банк Goldman Sachs. Apple заявляє, що фонд на $ 200 млн зможе щорічно видаляти з атмосфери не менш як 1 млн метричних тонн вуглекислого газу, що еквівалентно вихлопним газам від понад 200 000 легкових автомобілів.

Restore Fund також є частиною стратегії Apple з досягнення вуглецево-нейтрального балансу у виробництві гаджетів до 2030 року. Зазначимо, що компанія планує безпосередньо усунути 75% викидів газу в атмосферу, змінивши процеси виробництва та транспортування своєї техніки. А фонд допоможе позбутися від решти 25 % завдяки видаленню вуглецю з атмосфери.

Першим проєктом нового фонду стало відновлення савани в Кенії спільно з місцевими організаціями.

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