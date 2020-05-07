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Від вина до шоколаду: як карантин позначився на французах
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Соціологи дослідили, як карантин через пандемію коронавірусу вплинув на мешканців Франції. Навіть мешканці цієї романтичної країни не найкраще переносять тривалу самоізоляцію.
Інститут вивчення громадської думки lflop провів дослідження, як саме карантин позначився на французах. Тривала самоізоляція відчутно змінила будні громадян Франції, що позначилось і на вазі.
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Виявилось, що за цей час близько 57% людей отримали кілька зайвих кілограмів, а от 28% схудли. Все тому, що в житті французів зменшилась фізична активність, а от стресів, перекусів та посиденьок в онлайн-чатах зі спиртним та смаколиками побільшало.
У середньому, кожен француз з початку карантину набрав ще по 2,5 кг. До того ж, близько 42% мешканців Франції частіше надавали перевагу аперитиву, а ще 20% стали ще тими ласунами, які не можуть встояти перед шоколадом.
Цікавим фактом є те, що найбільше з додатковою вагою стикнулись ті люди, які перебувають в самоізоляції з родиною, а от самотні французи не настільки розслабились з харчуванням.
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