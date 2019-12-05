Французи створили утюжок для бороди, і це геніально (відео)

Французькі розробники вирішили полегшити життя бороданям, тому створили вирівнювач для бороди. Хто сказав, що утюжками користуються лише жінки?

На краудфандинговій платформі Indiegogo з'явився прилад, який є порятунком для всіх чоловіків з неслухняною бородою. Французькі розробники вигадали випрямляч Barbossa, який дозволить отримати ефект укладки, ніби після барбершопу.

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Виглядає гаджет, як звичайна щітка для волосся, і користуватись ним так само просто. Як кажуть творчі, він підходить для будь-якого типу волосся та за лічені хвилини дарує укладку і зачіски, і бороди.

До слова, вже зараз можна замовляти випрямляч за ціною від 44 євро прямісінько на платформі Indiegogo, де стартап зібрав вже у 6 разів більшу суму за стартову. Також творці роблять ідеальні комплекти: з утюжком покупці отримують справжній набір для догляду за бородою, адже у ньому є два гребінці, ножиці, зволожувальна олійка, бальзам та шампунь.

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