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ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч
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Сьогодні, 7 жовтня, збірна України зійдеться в товариському матчі з Францією. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
На українську збірну очікує доволі непростий товариський матч з французами. Усе через те, що напередодні поєдинку виявилося, що частина футболістів команди підхопили коронавірус. Попри те, що останні тести були негативними, футболісти залишаються на самоізоляції.
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Анонс матчу ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА
- Дата: 07.10.2020
- Коли: 22:10
- Місце проведення: стадіон "Стад де Франс", Сен-Дені
- Головний арбітр: Андріс Трейманіс (Латвія)
- На якому каналі трансляція: Україна, Футбол 1.
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: перемога Франції – 1,182, нічия – 6,95, тріумф України – 16,75.
Поєдинок проти французів стане першим для збірної України у божевільному жовтневому марафоні. Він виник у результаті того, що УЄФА дозволив збірним проводити по три гри в одне міжнародне вікно. Тож перенесений з березня матч "втиснувся" між матчами у Лізі націй проти Німеччини й Іспанії.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА ТУТ
Також напередодні матчу стало відомо, що 45-річний тренер збірної України Олександр Шовковський буде включений у склад гравців команди на матч проти збірної Франції. Нагадаємо, що востаннє він представляв збірну у лютому 2012 року під час товариського матчу з Ізраїлем. Шовковський зіграв один тайм і не пропустив жодного гола.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА
Андрій Шевченко також прокоментував очікування від поєдинку: "Мені дуже шкода, що я не зміг привезти в Париж найсильніший склад нашої команди. Я поважаю збірну Франції, і я б бажав зіграти завтра зі своїми найкращими, найсильнішими гравцями. У наших молодих гравців є гарний шанс, це добре. Але ж ми граємо проти чемпіонів світу, це велика відповідальність, і в усіх особливі очікування від майбутньої гри. Ситуація, в якій ми опинилися, складна. Проте є регламент, є рішення, є протоколи. Я довіряю французькій владі та місцевим правилам. Мені повідомили, що гра відбудеться, і не буде жодних скасувань. Повторюсь, я був би радий зіграти проти Франції нашим найсильнішим складом."
Орієнтовні склади команд:
- Франція: Манданда – Упамекано – Кімпембе – Лангле – Павар – Канте – Нзонзі – Дінь – Грізманн – Бен-Єддер – Жиру
- Україна: Бущан – Забарний – Миколенко – Михайліченко – Конопля – Макаренко – Маліновський – Харатін – Шапаренко – Зубков – Ярмоленко
Уболіваємо за наших хлопців!
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