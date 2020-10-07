ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись товариський матч

Сьогодні, 7 жовтня, збірна України зійдеться в товариському матчі з Францією. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

На українську збірну очікує доволі непростий товариський матч з французами. Усе через те, що напередодні поєдинку виявилося, що частина футболістів команди підхопили коронавірус. Попри те, що останні тести були негативними, футболісти залишаються на самоізоляції.

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Анонс матчу ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА

Дата : 07.10.2020

: 07.10.2020 Коли : 22:10

: 22:10 Місце проведення: стадіон "Стад де Франс", Сен-Дені

стадіон "Стад де Франс", Сен-Дені Головний арбітр : Андріс Трейманіс (Латвія)

: Андріс Трейманіс (Латвія) На якому каналі трансляція : Україна, Футбол 1.

: Україна, Футбол 1. Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: перемога Франції – 1,182, нічия – 6,95, тріумф України – 16,75.

Поєдинок проти французів стане першим для збірної України у божевільному жовтневому марафоні. Він виник у результаті того, що УЄФА дозволив збірним проводити по три гри в одне міжнародне вікно. Тож перенесений з березня матч "втиснувся" між матчами у Лізі націй проти Німеччини й Іспанії.

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Також напередодні матчу стало відомо, що 45-річний тренер збірної України Олександр Шовковський буде включений у склад гравців команди на матч проти збірної Франції. Нагадаємо, що востаннє він представляв збірну у лютому 2012 року під час товариського матчу з Ізраїлем. Шовковський зіграв один тайм і не пропустив жодного гола.

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Андрій Шевченко також прокоментував очікування від поєдинку: "Мені дуже шкода, що я не зміг привезти в Париж найсильніший склад нашої команди. Я поважаю збірну Франції, і я б бажав зіграти завтра зі своїми найкращими, найсильнішими гравцями. У наших молодих гравців є гарний шанс, це добре. Але ж ми граємо проти чемпіонів світу, це велика відповідальність, і в усіх особливі очікування від майбутньої гри. Ситуація, в якій ми опинилися, складна. Проте є регламент, є рішення, є протоколи. Я довіряю французькій владі та місцевим правилам. Мені повідомили, що гра відбудеться, і не буде жодних скасувань. Повторюсь, я був би радий зіграти проти Франції нашим найсильнішим складом."

Орієнтовні склади команд:

Франція: Манданда – Упамекано – Кімпембе – Лангле – Павар – Канте – Нзонзі – Дінь – Грізманн – Бен-Єддер – Жиру

Манданда – Упамекано – Кімпембе – Лангле – Павар – Канте – Нзонзі – Дінь – Грізманн – Бен-Єддер – Жиру Україна: Бущан – Забарний – Миколенко – Михайліченко – Конопля – Макаренко – Маліновський – Харатін – Шапаренко – Зубков – Ярмоленко

Уболіваємо за наших хлопців!

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