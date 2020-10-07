Футбольний клуб Арсенал звільнив штатного динозавра: він працював з 1993 року

Динозавр працював в Арсеналі з 1993 року

Англійський футбольний клуб "Арсенал" звільнив зеленого динозаврика Гуннерзавра – маскота команди. Він розважав вболівальників з 1993 року. Причиною звільнення, на жаль, став коронавірус.

Гуннерзавр – не складно зрозуміти – справжня людина в костюмі кумедного зеленого динозавра. Його звуть Джеррі Куай. І працював він на "Ліверпуль" з 1993 року.

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Насправді ж, Джеррі майже 60 років уболіває за "Арсенал". Він, навіть, одного разу пропустив весілля брата задля домашнього матчу. І це при тому, що працював у клубі він на пів ставки.

Утім, коронавірус зробив Джеррі Куайа безробітним. Якщо "Арсенал" у звичні часи заробляв близько 3,2 мільйона фунтів стерлінгів за матч, то COVID-19 став причиною порожніх трибун. Відтак, прибутки футбольного клубу суттєво скоротилися.

Тому в "Арсеналі" вирішили відмовитися від маскота, адже йому немає кого розважати під час матчу. Так Гуннерзавр потрапив під скорочення разом з іншими співробітниками "Арсеналу".

На краудфандінговій платформі GoFundMe уже запустили кампанію зі збору коштів на повернення Гуннерзавра. За два дні вболівальники зібрали 11,5 тисячі фунтів стерлінгів з необхідних 70 тисяч.

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