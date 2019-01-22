Франція потерпає від снігопадів: фото

Сніговий покрив досягає в різних місцях від 3 до 8 сантиметрів / NBC News

Французькі комунальні служби – у повній готовності для усунення наслідків нестримної віхоли.

У декількох регіонах Франції почався рясний снігопад.

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Сніжить в Іль-де-Франс, Нормандії і Верхній Франції. Сніговий покрив досягає в різних місцях від 3 до 8 сантиметрів. У деяких регіонах обмежили швидкість руху автомобілів. Вантажним машинам і транспортним засобам, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено в'їзд на деякі автомагістралі. У той же час у столиці Франції через зміни погоди закрили Ейфелеву вежу.

Уже кілька днів з Європи приходять новини про сильні снігопади. І негода не планує припинятися. Постраждала Центральна і Південна Європа. У тій же Греції зафіксували -23 градуси!

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