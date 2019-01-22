Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Франція потерпає від снігопадів: фото

  • 55
Сніговий покрив досягає в різних місцях від 3 до 8 сантиметрів - фото 1
Сніговий покрив досягає в різних місцях від 3 до 8 сантиметрів / NBC News

Французькі комунальні служби – у повній готовності для усунення наслідків нестримної віхоли.

У декількох регіонах Франції почався рясний снігопад.

І ще: Прогноз погода на 23 січня в Україні

Сніжить в Іль-де-Франс, Нормандії і Верхній Франції. Сніговий покрив досягає в різних місцях від 3 до 8 сантиметрів. У деяких регіонах обмежили швидкість руху автомобілів. Вантажним машинам і транспортним засобам, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено в'їзд на деякі автомагістралі. У той же час у столиці Франції через зміни погоди закрили Ейфелеву вежу.

Франція потерпає від снігопадів: фото - фото 302904

Франція потерпає від снігопадів: фото - фото 302905

Франція потерпає від снігопадів: фото - фото 302906

Франція потерпає від снігопадів: фото - фото 302907

Франція потерпає від снігопадів: фото - фото 302908

Франція потерпає від снігопадів: фото - фото 302909

Франція потерпає від снігопадів: фото - фото 302910

Франція потерпає від снігопадів: фото - фото 302911

Уже кілька днів з Європи приходять новини про сильні снігопади. І негода не планує припинятися. Постраждала Центральна і Південна Європа. У тій же Греції зафіксували -23 градуси!

Читайте також: Зіткнення блискавки з вулканом: ефектне фото

Джерело: twitter
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31324
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1162090
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ