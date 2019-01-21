Наслідки снігової бурі в Європі у свіжих знімках

Снігопади не вщухатимуть ще кілька днів / 24-my.info

Нетипова погода вирує в Європі.

Уже кілька днів з Європи приходять новини про сильні снігопади. І негода не планує припинятися. Постраждала Центральна і Південна Європа. У тій же Греції зафіксували -23 градуси!

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Метеорологи попереджають, що далі буде ще гірше. Снігопади не вщухатимуть ще кілька днів. Рятувальники просять людей залишатися вдома, не лізти в гори і не сідати за кермо.

Від хуртовини страждає і велика частина Словаччини. Щоб гігантські снігові замети не проломили дахи будинків, місцеві там по кілька разів на день намагаються все розчищати.

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