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Наслідки снігової бурі в Європі у свіжих знімках

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Снігопади не вщухатимуть ще кілька днів - фото 1
Снігопади не вщухатимуть ще кілька днів / 24-my.info

Нетипова погода вирує в Європі.

Уже кілька днів з Європи приходять новини про сильні снігопади. І негода не планує припинятися. Постраждала Центральна і Південна Європа. У тій же Греції зафіксували -23 градуси!

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Метеорологи попереджають, що далі буде ще гірше. Снігопади не вщухатимуть ще кілька днів. Рятувальники просять людей залишатися вдома, не лізти в гори і не сідати за кермо.

Від хуртовини страждає і велика частина Словаччини. Щоб гігантські снігові замети не проломили дахи будинків, місцеві там по кілька разів на день намагаються все розчищати.

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І ще: У США усі обговорюють рідкісне природне явище

Джерело: dailymail
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