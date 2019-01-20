Зіткнення блискавки з вулканом: ефектне фото

У мережі не можуть відвести погляд від неймовірного кадру удару блискавки у вулкан. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Nathanssss поділився кадром, на якому блискавка вдаряє у вулкан під час виверження. Несподіване поєднання стихій викликало справжній захват у користувачів, адже допис зібрав понад 90 тисяч переглядів та понад 300 коментарів за лічені години. До того ж, коментатори почали сперечатись, як все ж вдалось зафіксувати цей момент, однак зійшлись на думці, що видовище справді вражає!

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