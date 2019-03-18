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Фотограф зняв епічну битву полярних зайців: ефектні кадри

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Зайці борються за харчі - фото 1
Зайці борються за харчі

Світлини пухнастих звірят були зроблені в околицях селища Тулі в Гренландії. Мандрівник Джонас Байер зумів зазняти зайців під час їхнього бою.

Один із вухастих пухнастиків знайшов їжу, яку змушений був захищати від голодного побратима. Це й стало основою фоторепортажу.

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Зайці розкопували сніг, щоб знайти під ним їжу, – розповідає фотограф. – Коли заєць знаходить "хлібне місце", він намагається пообідати якомога швидше, тому що інші зайці обов'язково спробують відбити ласий шматок.

Фотограф зняв епічну битву полярних зайців: ефектні кадри - фото 315192

Фотограф зняв епічну битву полярних зайців: ефектні кадри - фото 315193

Фотограф зняв епічну битву полярних зайців: ефектні кадри - фото 315194

Нагадаємо, що нещодавно в американському містечку Фейр-Хейвен у штаті Вермонт вибрали почесним мером козла по кличці Лінкольн. Запропонувавши жителям вибрати для ролі почесного мера якусь тварину, він хотів зібрати гроші на спорудження дитячого ігрового майданчика і привчити дітей до участі в локальній політиці. Крім козла Лінкольна на посаду претендували ще кілька кандидатів, серед яких були коти, собаки та навіть хом'як. Щоб проголосувати за кандидата, охочі повинні були пожертвувати $ 5.

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Джерело: dailymail
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