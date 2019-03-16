Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото

Коти обожнюють відкривати себе у нових професіях, і садівництво – не виняток. Звісно ж, навряд чи вдасться застати пухнастика за вирощенням рослин, але в газонах чи вазонах – запросто! Ці кумедні коти не залишать нікого байдужим!

Майже кожному власнику котів відомо, що будь-яка рослина вдома перетворюється у ціль для обгризання, лежання чи кидання на підлогу. Дивна нелюбов (або ж любов) до вазонів і садівництва у котів інколи перетворюється на кадри з хорорів або драматичних фільмів. Тому не дивно, що господарі фотографують своїх пухнастиків під час взаємодії з рослинами та діляться цими знімками у мережі. Здається, коти – це також рослини, але з лапками і голосом.

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Джерело всіх фото: bigpicture

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