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Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото

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Коти-рослини, які вас розсмішать - фото 1
Коти-рослини, які вас розсмішать

Коти обожнюють відкривати себе у нових професіях, і садівництво – не виняток. Звісно ж, навряд чи вдасться застати пухнастика за вирощенням рослин, але в газонах чи вазонах – запросто! Ці кумедні коти не залишать нікого байдужим!

Майже кожному власнику котів відомо, що будь-яка рослина вдома перетворюється у ціль для обгризання, лежання чи кидання на підлогу. Дивна нелюбов (або ж любов) до вазонів і садівництва у котів інколи перетворюється на кадри з хорорів або драматичних фільмів. Тому не дивно, що господарі фотографують своїх пухнастиків під час взаємодії з рослинами та діляться цими знімками у мережі. Здається, коти – це також рослини, але з лапками і голосом.

І ще: Є два типи людей: відео з крокодилом підкорило мережу

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314818

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314819

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314820

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314821

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314822

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314823

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314824

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314825

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314826

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314827

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314828

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314829

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314830

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314831

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314832

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314833

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314834

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314835

Коти-садівники, які змусять вас сміятись: епічні фото - фото 314836

Джерело всіх фото: bigpicture

Читайте також: В американському містечку мером обрали козла

Джерело: bigpicture
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