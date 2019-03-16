Є два типи людей: відео з крокодилом підкорило мережу

Ролик з алігатором підіймається у трендах Reddit, а все через лякливого та відчайдушного гравців у гольф. А як повелися б ви?

На платформі Reddit користувач з ніком sakatot поділився епічним записом з поля для гольфу, який за короткий час опинився у топі мережі. Всього за 6 годин відео побачили понад 15 тисяч осіб, а ще більш як 300 залишили коментарі.

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А все тому, що на ролику з підписом "Є два типи людей" можна побачити реакцію двох чоловіків на появу крокодила під час гри. Коментатори почали ділитись історіями власних зустрічей з алігаторами, однак зійшлись на думці, що безстрашність першого чоловіка вражає.

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