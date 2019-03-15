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В американському містечку мером обрали козла

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Мер-козел буде виконувати свої обов'язки протягом року - фото 1
Мер-козел буде виконувати свої обов'язки протягом року

Мешканці невеликого містечка Фейр-Хейвен у штаті Вермонт вибрали почесним мером козла по кличці Лінкольн. 12 березня він склав присягу і приступив до обов'язків.

Така ідея належить меру Фейр-Хейвена Джо Гантеру.

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Запропонувавши жителям вибрати для ролі почесного мера якусь тварину, він хотів зібрати гроші на спорудження дитячого ігрового майданчика і привчити дітей до участі в локальній політиці.

Крім козла Лінкольна на посаду претендували ще кілька кандидатів, серед яких були коти, собаки та навіть хом'як. Щоб проголосувати за кандидата, охочі повинні були пожертвувати $ 5.

Передбачалося, що це допоможе зібрати необхідні $ 70 тисяч, але у підсумку вдалося зібрати тільки $ 100.

Лінкольн буде почесним мером Фейр-Хейвена протягом року. Чи збережеться ця традиція надалі, незрозуміло. Що входить в обов'язки мера-козла, крім його щоденної рутини, не уточнюється.

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Джерело: Mashable
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