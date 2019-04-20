Картини, які створює цей робот, коштують 13 тисяч доларів

Художник з Гонконгу створив робота, який пише місячні пейзажі в китайській техніці гохуа. Дивіться, як він це робить.

Віктор Вонг три роки створював робота з можливістю машинного навчання, а тепер продає його роботи в середньому по 13 тисяч доларів за малюнок.

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Художник Віктор Вонг з Гонконгу створив робота A.I Gemini, який пише власні чорнильні пейзажі в традиційній китайській техніці гохуа. Проект Вонга називається "Зворотний бік Місяця". Малюнки робота основані на фотографіях НАСА та знимках, які зроблені китайським місячним зондом "Чан'е-4".

У січні 2019 зонд вперше зобразив зворотний бік супутника. Навіть сам Вонг не знає, яким вийде малюнок, перш ніж робот візьметься за нього, адже його алгоритм передбачає випадковість. Зазвичай на одну роботу A.I Gemini витрачає близько 50 годин. Всі малюнки зроблені на китайській рисовому папері сюань.

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