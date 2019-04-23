Художниця знайшла спосіб поєднати фотографію і вишивку

Чуттєвість і любов – два почуття (серед великої кількості інших), які ви будете напевно відчувати, переглядаючи ці фотороботи.

Художниця Алін Брант створює незвичайні роботи, поєднуючи портрети людей з вишивкою. Виходять дуже приємні колажі, просочені любов'ю до людини.

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Алін Брант – бразильська художниця, яка використовує фотографію як фундаментальний інструмент для створення своїх робіт. У них вона застосовує метод впровадження, тільки на відміну від інших фотографів, в своїх кадрах дівчина використовує мереживну вишивку.

Окрім цієї роботи, Алін ще влаштовує фотосесії з жінками і сім'ями. Себе вона вважає досить невгамовною і пристрасною людиною, якій постійно хочеться перетворювати світ на щось незвичайне.

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