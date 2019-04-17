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Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри

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Чорно-білі фото на телефон, які вражають - фото 1
Чорно-білі фото на телефон, які вражають / instagram.com/jasonmpeterson

Талановитий фотограф-самоучка зі США вирішив показати, що відсутність дорогої техніки зовсім не забирає шансів робити красиві та захопливі знімки. І це підтверджує понад мільйон його фанатів!

Знайомтесь, Джейсон Петерсон (Jason M Peterson) – американський фотограф, який з легкістю робить ефектні світлини на свій смартфон iPhone X. За спеціальністю хлопець – графічний дизайнер, але зараз він обіймає посаду креативного директора рекламного агентства Havas North America. У вільний час він обожнює досліджувати місто та фіксувати на камеру найцікавіші пейзажі та моменти.

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Захоплення фотографією почалось у Джейсона ще з 13 років, і відтоді він майже щодня намагається зробити хоча б дві світлини, де гратиме світло. До слова, фаворитами Петерсона залишаються чорно-білі кадри. Не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад мільйон осіб!

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321862

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321863

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321864

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321865

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321866

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321867

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321868

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321869

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321870

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321871

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321872

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321873

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321874

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321875

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321876

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321877

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321878

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321879

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321880

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321881

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321882

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321883

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321884

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321885

Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри - фото 321886

Джерело всіх фото: instagram.com/jasonmpeterson

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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