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Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри
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Талановитий фотограф-самоучка зі США вирішив показати, що відсутність дорогої техніки зовсім не забирає шансів робити красиві та захопливі знімки. І це підтверджує понад мільйон його фанатів!
Знайомтесь, Джейсон Петерсон (Jason M Peterson) – американський фотограф, який з легкістю робить ефектні світлини на свій смартфон iPhone X. За спеціальністю хлопець – графічний дизайнер, але зараз він обіймає посаду креативного директора рекламного агентства Havas North America. У вільний час він обожнює досліджувати місто та фіксувати на камеру найцікавіші пейзажі та моменти.
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Захоплення фотографією почалось у Джейсона ще з 13 років, і відтоді він майже щодня намагається зробити хоча б дві світлини, де гратиме світло. До слова, фаворитами Петерсона залишаються чорно-білі кадри. Не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад мільйон осіб!
Джерело всіх фото: instagram.com/jasonmpeterson
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