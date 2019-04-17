Американець робить вражаючі фото на смартфон: ефектні кадри

Талановитий фотограф-самоучка зі США вирішив показати, що відсутність дорогої техніки зовсім не забирає шансів робити красиві та захопливі знімки. І це підтверджує понад мільйон його фанатів!

Знайомтесь, Джейсон Петерсон (Jason M Peterson) – американський фотограф, який з легкістю робить ефектні світлини на свій смартфон iPhone X. За спеціальністю хлопець – графічний дизайнер, але зараз він обіймає посаду креативного директора рекламного агентства Havas North America. У вільний час він обожнює досліджувати місто та фіксувати на камеру найцікавіші пейзажі та моменти.

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Захоплення фотографією почалось у Джейсона ще з 13 років, і відтоді він майже щодня намагається зробити хоча б дві світлини, де гратиме світло. До слова, фаворитами Петерсона залишаються чорно-білі кадри. Не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад мільйон осіб!

Джерело всіх фото: instagram.com/jasonmpeterson

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