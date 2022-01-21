Фотограф Стівен Мейзел зняв нову кампанію Alexander McQueen: круті фото

Над фотографіями для Alexander McQueen працював Стівен Мейзел

Alexander McQueen представив нову рекламну кампанію. Мовиться про жіночу колекцію весна – літо 2022. Дивіться круті та стильні фотографії, які захоплюють.

Уперше бренд запросив до співпраці відомого модного фотографа Стівена Мейзела. Він нещодавно зняв обкладинки італійського та британського Vogue із Леді Гагою. Стильні фото Alexander McQueen виклав на своєму інстаграмі.

Це цікаво: Кендалл Дженнер знялася в кампанії Messika: спокусливі фото красуні

У серії чорно-білих знімків можна побачити 17 відомих моделей: Люсію Фейрфулл, Селіну Ральф, Сору Чой, Анок Яй, Лару Стоун, Джілл Кортльов, Френ Саммерс, Гвіневер Ван Сінус, Дженніфер Болл та багатьох інших. Вони по-різному інтерпретують тематику колекції: одні позують у романтичних сукнях із тюлю, інші демонструють свої татуювання, короткі стрижки та витончені шкіряні корсети.

Раніше Alexander McQueen випустив капсульну колекцію аксесуарів, присвячену святкуванню китайського Нового року. У лінійці акцент зроблено на традиційному червоному кольорі.

Читайте також: Створені Вірджилом Абло кросівки для Louis Vuitton та Nike продадуть на аукціоні