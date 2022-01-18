Кендалл Дженнер знялася в кампанії Messika: спокусливі фото красуні

Американська модель Кендалл Дженнер знялася у новій кампанії французького ювелірного бренду Messika. Ефектні фото красуні гайда дивитися разом з Радіо MAXIMUM!

Як повідомляє WWD, локацією для фотосесії було обрано південь Франції. На березі узбережжя Дженнер постала у кількох образах: у гідрокостюмі, купальнику й у перламутрово-блакитному топі. Вона позувала фотографу Крісу Коллсу, який працював із Вікторією Бекхем та такими брендами, як Moncler та Saint Laurent.

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"Я дуже рада, що Messika вибрав мене для своєї нової колекції. Прикраси бренду нагадують мені про Париж, який є одним із моїх улюблених міст. Під час зйомок я побачила дуже багато красивих речей, що допомогло мені повною мірою усвідомити майстерність, яка відображається навіть у маленькій сережці", – розповіла Кендал.

Валері Мессіка, своєю чергою, відгукнулася про Дженнер як про жінку, яка надихає її своєю індивідуальністю: "Я бачу Кендалл як втілення таємничої, вільної жінки, яка контролює свою долю. Вона одна із топмоделей, які відображають нове покоління".

Нагадаємо, у жовтні минулого року бренд Messika провів свій перший показ у Парижі. На шоу були присутні Cardi B, Тіна Кунакі, Анна Вінтур, Карен Елсон.

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