Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України

Це фотоальбом з видами міста Донецька у 1962 році. Далі ви побачите чудові фотографії, на яких зображене життя столиці Донбасу в епоху хрущовської відлиги.

Місто тільки поміняло назву зі Сталіно на Донецьк. Тоді містяни оговтувалися від військових руйнувань в індустріальній перлині часів радянської України. Це цікаві сторінки великого життя.

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Донецьк, 1962 рік

Путилівський аеровокзал Донецька (зараз автовокзал "Путилівський"). Літак Ан-10А на зльоті, вихід пасажирів:

Стоянка таксі на площі Леніна:

Фонтан на площі Леніна:

Вулиця Артема. Вид на будівлі Донецької залізниці та Міністерства вугільної промисловості УРСР:

Вулиця Університетська. Зліва – паркан міського саду (горсаду):

Бульвар Пушкіна:

Будівля Донецького телецентру з двохсотметровою ажурною щоглою:

Пам'ятник Максиму Горькому в сквері імені письменника:

Вид на новий готель Україна:

Пам'ятник на могилі Ф. А. Гринкевича (первинний вигляд):

Автовокзал (зараз автовокзал "Південний"):

Перетин вулиці Артема і проспекту Гурова:

Шахта Будьонівська-Глибока:

Бульвар Пушкіна:

Будівля Донгіпрошахт (зараз Відкрите акціонерне товариство з проєктування підприємств вугільної промисловості ВАТ "Донгіпрошахт" Міністерства вугільної промисловості України):

Паркан міського саду (горсаду):

Пам'ятник Матекіну, Орлову, Скоблову – героям, загиблим в боях:

Новобудови:

Площа імені Леніна. Вид на будівлю Міністерства вугільної промисловості УРСР. Гасло: "Зробимо наше рідне місто Донецьк зразковим!":

Тут починається селище машинобудівників заводу імені 15-річчя ЛКСМУ (Ленінська комуністична спілка молоді України) в Ленінському районі:

Шахта Мушкетівська-Заперевальна:

Вулиця міста:

Зображено перетин вулиці Пушкіна і вулиці Шевченка. Це місце називалося – площа Миру:

Залізничний вокзал:

Путилівський аеропорт:

Парк ім.Щербакова і міський ставок:

Бібліотека імені Н.К. Крупської. Центральна бібліотека міста:

Читальний зал бібліотеки імені Н.К. Крупської:

Будівля Донгіпрошахт:

Драматичний театр:

Вид на драмтеатр з арки житлового будинку:

Кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка. Центральний кінотеатр міста:

Кінотеатр Сталь:

Панорама парку ім. Щербакова:

Атракціон в парку ім. Щербакова:

Міський ставок і вид на парк ім. Щербакова:

Фонтан на площі Леніна:

Шахта №11:

Шахта 4-21 на Петрівці:

Театр опери та балету:

Центральний універмаг міста:

Донецький металургійний завод (ДМЗ). Починається робочий день:

Донецький металургійний завод (ДМЗ). Робочі:

Радянська медицина:

​​Будівля ДонУДІ на вулиці Артема:

Палац спорту "Шахтар":

Перший гастроном – "Москва":

"Господиня Бранденбурзьких воріт", так називали однополчани регулювальницю Л.А. Овчаренко. У 1962 році вона працювала в школі №13 викладачем української мови. Берлін, 1945 рік:

Л.А. Овчаренко разом зі своїми учнями:

Продукція Донецької кондитерської фабрики:

Будівля критого ринку:

Критий ранок, торгові ряди:

Магазин скла та порцеляни на Університетській:

Літак швидкої допомоги Як-12А та автомобіль швидкої допомоги "Перемога":

Радянський народ:

Панорама вулиці набережної. Ще видно одноповерхові споруди:

Панорама центральної площі – Леніна. Замість скверу стоять одноповерхові споруди (лікарня та інші будівлі):

Шахтарі читають сатиричну стінгазету "Сатири Кузьми Протири":

Шахта Абакумова:

Стадіон "Шахтар", футбольний матч:

Стадіон "Шахтар", перед матчем:

У шахтарському місті гірнича наука займає гідне місце. На знімку: професор ДПІ Оглоблин Д.Н. демонструє новий маркшейдерський прилад:

Обласна травматологічна лікарня:

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