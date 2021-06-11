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Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України

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фото Донецька 60-х років - фото 1
фото Донецька 60-х років

Це фотоальбом з видами міста Донецька у 1962 році. Далі ви побачите чудові фотографії, на яких зображене життя столиці Донбасу в епоху хрущовської відлиги.

Місто тільки поміняло назву зі Сталіно на Донецьк. Тоді містяни оговтувалися від військових руйнувань в індустріальній перлині часів радянської України. Це цікаві сторінки великого життя.

І ще: Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа

Донецьк, 1962 рік

Путилівський аеровокзал Донецька (зараз автовокзал "Путилівський"). Літак Ан-10А на зльоті, вихід пасажирів:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 462997
Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 462998

Стоянка таксі на площі Леніна:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 462999

Фонтан на площі Леніна:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463023

Вулиця Артема. Вид на будівлі Донецької залізниці та Міністерства вугільної промисловості УРСР:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463060

Вулиця Університетська. Зліва – паркан міського саду (горсаду):

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463011

Бульвар Пушкіна:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463010

Будівля Донецького телецентру з двохсотметровою ажурною щоглою:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463039

Пам'ятник Максиму Горькому в сквері імені письменника:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463031

Вид на новий готель Україна:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463000

Пам'ятник на могилі Ф. А. Гринкевича (первинний вигляд):

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463015

Автовокзал (зараз автовокзал "Південний"):

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463047

Перетин вулиці Артема і проспекту Гурова:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463027

Шахта Будьонівська-Глибока:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463005

Бульвар Пушкіна:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463003

Будівля Донгіпрошахт (зараз Відкрите акціонерне товариство з проєктування підприємств вугільної промисловості ВАТ "Донгіпрошахт" Міністерства вугільної промисловості України):

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463034

Паркан міського саду (горсаду):

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463006

Пам'ятник Матекіну, Орлову, Скоблову – героям, загиблим в боях:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463040

Новобудови:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463035

Площа імені Леніна. Вид на будівлю Міністерства вугільної промисловості УРСР. Гасло: "Зробимо наше рідне місто Донецьк зразковим!":

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463051

Тут починається селище машинобудівників заводу імені 15-річчя ЛКСМУ (Ленінська комуністична спілка молоді України) в Ленінському районі:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463024

Шахта Мушкетівська-Заперевальна:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463045

Вулиця міста:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463013

Зображено перетин вулиці Пушкіна і вулиці Шевченка. Це місце називалося – площа Миру:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463048

Залізничний вокзал:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463020

Путилівський аеропорт:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463007

Парк ім.Щербакова і міський ставок:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463001

Бібліотека імені Н.К. Крупської. Центральна бібліотека міста:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463029

Читальний зал бібліотеки імені Н.К. Крупської:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463043

Будівля Донгіпрошахт:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463026

Драматичний театр:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463050

Вид на драмтеатр з арки житлового будинку:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463052

Кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка. Центральний кінотеатр міста:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463012

Кінотеатр Сталь:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463018

Панорама парку ім. Щербакова:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463002

Атракціон в парку ім. Щербакова:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463014

Міський ставок і вид на парк ім. Щербакова:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463030

Фонтан на площі Леніна:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463008

Шахта №11:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463058

Шахта 4-21 на Петрівці:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463028

Театр опери та балету:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463046

Центральний універмаг міста:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463032

Донецький металургійний завод (ДМЗ). Починається робочий день:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463016

Донецький металургійний завод (ДМЗ). Робочі:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463041

Радянська медицина:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463037

​​Будівля ДонУДІ на вулиці Артема:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463021

Палац спорту "Шахтар":

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463038

Перший гастроном – "Москва":

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463004

"Господиня Бранденбурзьких воріт", так називали однополчани регулювальницю Л.А. Овчаренко. У 1962 році вона працювала в школі №13 викладачем української мови. Берлін, 1945 рік:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463019

Л.А. Овчаренко разом зі своїми учнями:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463036

Продукція Донецької кондитерської фабрики:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463059

Будівля критого ринку:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463044

Критий ранок, торгові ряди:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463017

Магазин скла та порцеляни на Університетській:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463049

Літак швидкої допомоги Як-12А та автомобіль швидкої допомоги "Перемога":

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463054

Радянський народ:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463055

Панорама вулиці набережної. Ще видно одноповерхові споруди:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463057

Панорама центральної площі – Леніна. Замість скверу стоять одноповерхові споруди (лікарня та інші будівлі):

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463042

Шахтарі читають сатиричну стінгазету "Сатири Кузьми Протири":

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463056

Шахта Абакумова:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463022

Стадіон "Шахтар", футбольний матч:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463053

Стадіон "Шахтар", перед матчем:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463025

У шахтарському місті гірнича наука займає гідне місце. На знімку: професор ДПІ Оглоблин Д.Н. демонструє новий маркшейдерський прилад:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463009

Обласна травматологічна лікарня:

Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України - фото 463033

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