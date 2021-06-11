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Як виглядав Донецьк у 60‑х роках: фотопортрет індустріальної перлини України
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Це фотоальбом з видами міста Донецька у 1962 році. Далі ви побачите чудові фотографії, на яких зображене життя столиці Донбасу в епоху хрущовської відлиги.
Місто тільки поміняло назву зі Сталіно на Донецьк. Тоді містяни оговтувалися від військових руйнувань в індустріальній перлині часів радянської України. Це цікаві сторінки великого життя.
І ще: Якою була Одеса 30‑х років: архів американського фотографа
Донецьк, 1962 рік
Путилівський аеровокзал Донецька (зараз автовокзал "Путилівський"). Літак Ан-10А на зльоті, вихід пасажирів:
Стоянка таксі на площі Леніна:
Фонтан на площі Леніна:
Вулиця Артема. Вид на будівлі Донецької залізниці та Міністерства вугільної промисловості УРСР:
Вулиця Університетська. Зліва – паркан міського саду (горсаду):
Бульвар Пушкіна:
Будівля Донецького телецентру з двохсотметровою ажурною щоглою:
Пам'ятник Максиму Горькому в сквері імені письменника:
Вид на новий готель Україна:
Пам'ятник на могилі Ф. А. Гринкевича (первинний вигляд):
Автовокзал (зараз автовокзал "Південний"):
Перетин вулиці Артема і проспекту Гурова:
Шахта Будьонівська-Глибока:
Бульвар Пушкіна:
Будівля Донгіпрошахт (зараз Відкрите акціонерне товариство з проєктування підприємств вугільної промисловості ВАТ "Донгіпрошахт" Міністерства вугільної промисловості України):
Паркан міського саду (горсаду):
Пам'ятник Матекіну, Орлову, Скоблову – героям, загиблим в боях:
Новобудови:
Площа імені Леніна. Вид на будівлю Міністерства вугільної промисловості УРСР. Гасло: "Зробимо наше рідне місто Донецьк зразковим!":
Тут починається селище машинобудівників заводу імені 15-річчя ЛКСМУ (Ленінська комуністична спілка молоді України) в Ленінському районі:
Шахта Мушкетівська-Заперевальна:
Вулиця міста:
Зображено перетин вулиці Пушкіна і вулиці Шевченка. Це місце називалося – площа Миру:
Залізничний вокзал:
Путилівський аеропорт:
Парк ім.Щербакова і міський ставок:
Бібліотека імені Н.К. Крупської. Центральна бібліотека міста:
Читальний зал бібліотеки імені Н.К. Крупської:
Будівля Донгіпрошахт:
Драматичний театр:
Вид на драмтеатр з арки житлового будинку:
Кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка. Центральний кінотеатр міста:
Кінотеатр Сталь:
Панорама парку ім. Щербакова:
Атракціон в парку ім. Щербакова:
Міський ставок і вид на парк ім. Щербакова:
Фонтан на площі Леніна:
Шахта №11:
Шахта 4-21 на Петрівці:
Театр опери та балету:
Центральний універмаг міста:
Донецький металургійний завод (ДМЗ). Починається робочий день:
Донецький металургійний завод (ДМЗ). Робочі:
Радянська медицина:
Будівля ДонУДІ на вулиці Артема:
Палац спорту "Шахтар":
Перший гастроном – "Москва":
"Господиня Бранденбурзьких воріт", так називали однополчани регулювальницю Л.А. Овчаренко. У 1962 році вона працювала в школі №13 викладачем української мови. Берлін, 1945 рік:
Л.А. Овчаренко разом зі своїми учнями:
Продукція Донецької кондитерської фабрики:
Будівля критого ринку:
Критий ранок, торгові ряди:
Магазин скла та порцеляни на Університетській:
Літак швидкої допомоги Як-12А та автомобіль швидкої допомоги "Перемога":
Радянський народ:
Панорама вулиці набережної. Ще видно одноповерхові споруди:
Панорама центральної площі – Леніна. Замість скверу стоять одноповерхові споруди (лікарня та інші будівлі):
Шахтарі читають сатиричну стінгазету "Сатири Кузьми Протири":
Шахта Абакумова:
Стадіон "Шахтар", футбольний матч:
Стадіон "Шахтар", перед матчем:
У шахтарському місті гірнича наука займає гідне місце. На знімку: професор ДПІ Оглоблин Д.Н. демонструє новий маркшейдерський прилад:
Обласна травматологічна лікарня:
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