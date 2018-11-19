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Фотограф показав, як виглядають айсберги під водою

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Те, що видно на поверхні – це зовсім мала частина айсберга - фото 1
Те, що видно на поверхні – це зовсім мала частина айсберга / YouTube

Такими ви айсберги ще не бачили, це точно.

Всі ми звикли, що айсберги – це величезні крижини, що плавають у морях.

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Але бачимо ми найчастіше тільки надводну їх частину. Ці неймовірні знімки показують приголомшливу підводні утворення айсберга під поверхнею океану.

Чи багато самого айсберга знаходиться під водою? Оскільки щільність льоду становить 920 кг/м³, а щільність морської води – близько 1025 кг/м³, то 90% об'єму айсберга знаходиться під водою. Те, що видно на поверхні – це зовсім мала частина.

Фотограф показав, як виглядають айсберги під водою - фото 289838

Фотограф показав, як виглядають айсберги під водою - фото 289839

Фотограф показав, як виглядають айсберги під водою - фото 289840

Фотограф показав, як виглядають айсберги під водою - фото 289841

Фотограф показав, як виглядають айсберги під водою - фото 289842

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Джерело: meresparaxenes
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