Засніжені пейзажі Європи, від яких перехоплює дух

Талановитий фотограф показує засніжені ліси Європи, які нагадують кадри з фантастичних фільмів.

Знайомтесь, Кіліан Шоенбергер (Kilian Schoenberger) – професійний німецький фотограф та географ, який прославився завдяки своїм яскравим знімкам пейзажів. Щоправда, чоловік страждає від дальтонізму, але це зовсім не заважає йому створювати справді фантастичні кадри. Він впевнений, що те, що він не може відрізнити відтінки зеленого та коричневого лише допомагає йому концентрувати увагу на текстурах та формах.

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У його недавніх роботах можна побачити ефектні знімки засніжених лісів та гір у різних куточках Європи. Фотограф пояснює, що зима саме цей час, коли сніг та мороз оживляють дерева, а родини збираються разом і діляться казками та легендами.

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

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