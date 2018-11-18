Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Засніжені пейзажі Європи, від яких перехоплює дух

  • 63
Гори та ліси Європі у снігу - фото 1
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Талановитий фотограф показує засніжені ліси Європи, які нагадують кадри з фантастичних фільмів.

Знайомтесь, Кіліан Шоенбергер (Kilian Schoenberger) – професійний німецький фотограф та географ, який прославився завдяки своїм яскравим знімкам пейзажів. Щоправда, чоловік страждає від дальтонізму, але це зовсім не заважає йому створювати справді фантастичні кадри. Він впевнений, що те, що він не може відрізнити відтінки зеленого та коричневого лише допомагає йому концентрувати увагу на текстурах та формах.

І ще: У цьому марокканському місті знімали Гру престолів

У його недавніх роботах можна побачити ефектні знімки засніжених лісів та гір у різних куточках Європи. Фотограф пояснює, що зима саме цей час, коли сніг та мороз оживляють дерева, а родини збираються разом і діляться казками та легендами.

Гори та ліси Європі у снігу - фото 289538
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289537
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289536
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289535
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289534
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289533
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289532
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289531
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289530
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289529
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289528
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289527
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289526
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289525
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289524
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Засніжені пейзажі Європи, від яких перехоплює дух - фото 289523
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289522
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger
Гори та ліси Європі у снігу - фото 289521
Гори та ліси Європі у снігу / Kilian Schoenberger

Читайте також: Так виглядає незвичайний ринок хіпі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811667
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ